Minniti, Lopalco e «l’evidente correlazione tra immigrazione e COVID» (Di domenica 26 luglio 2020) Ieri l’ex ministro dell’Interno ed esponente del Partito Democratico (oltre che epidemiologo laureato all’università della strada) Marco Minniti in un’intervista al Foglio ha sostenuto che “c’è una evidente correlazione tra immigrazione e COVID” e negarlo porta solo a favorire Matteo Salvini. “Nel momento in cui tutte le popolazioni del mondo stanno discutendo di lockdown, di mascherine, di distanziamento sociale e insomma di come governare i contatti fisici tra le persone, è semplicemente irragionevole ritenere che tutto questo non abbia alcun rapporto con i flussi migratori”, afferma Minniti in un’intervista con Il Foglio. Aggiungendo che “se ci pensiamo bene i flussi migratori sono propri spostamenti e contatti tra ... Leggi su nextquotidiano

