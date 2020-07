Juventus sempre più nella storia, il pagellone dello Scudetto: ‘Dybaldo’ da 9, Bentancur 8 (Di domenica 26 luglio 2020) E alla fine sono nove. Antonio Conte, Massimiliano Allegri e anche Maurizio Sarri. Questi i tre allenatori capaci di scrivere una pagina di storia indelebile della Juventus. La formazione bianconera vince anche lo Scudetto 2019/2020 e conquista il nono titolo consecutivo in Serie A. Lo fa con due giornate di anticipo al termine di una corsa post lockdown che ha premiato chi ha sbagliato meno, con l’eccezione dell’Atalanta, troppo distante per un girone di andata non all’altezza della straordinaria seconda parte di stagione degli uomini di Gasperini. Maurizio Sarri, dopo due secondi posti sulla panchina del Napoli, vince il suo primo Scudetto in carriera. LE PAGELLE Wojciech Szczęsny 7 Subire tre gol ma essere comunque il migliore in campo. La partita contro il Sassuolo è un po’ ... Leggi su sportface

juventusfc : 1??1?? protagonisti storici di #JuveLazio, nello #StartingXI sul nostro sito e sulla nostra App! Sempre… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Under 23, brand top, boom social: in campo e fuori la #Juve è sempre un passo avanti a tutti - giorgioghiffo : La Serie A piú lunga e affannosa di sempre con la #Juventus piú brutta e poco concreta di sempre si conclude col no… - Ale_99_Campa : Non venitemi a dire che la juventus ha meritato di vincere questa partita perché NOI abbiamo giocato alla pari, per… - sportface2016 : #Juventus sempre più nella storia, il pagellone dello Scudetto: 'Dybaldo' da 9, #Bentancur 8 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sempre Marchegiani: «La Juve ha perso sempre dopo stecche degli avversari» Juventus News 24 LIVEBLOG Juventus-Sampdoria, bianconeri campioni d’Italia: le reazioni dei tifosi sul web

TORINO- Dopo il ko successo per 2-0 sulla Sampdoria, la Juventus ha ufficialmente chiuso il discorso scudetto. Per i bianconeri è il nono successo consecutivo in Serie A, che lancia la squadra sempre ...

LE PAGELLE DI GUIDO De Angelis – Manita da urlo a Verona, Ciro mi fa emozionare e scalza Giorgio dal podio

STRAKOSHA 5,5 – Si distende a sinistra su Veloso, è spiazzato da Amrabat sul calcio di rigore. Nel primo tempo ci fa correre sulla schiena i soliti brividi con rinvii troppo bassi o sbilenchi. Nella r ...

TORINO- Dopo il ko successo per 2-0 sulla Sampdoria, la Juventus ha ufficialmente chiuso il discorso scudetto. Per i bianconeri è il nono successo consecutivo in Serie A, che lancia la squadra sempre ...STRAKOSHA 5,5 – Si distende a sinistra su Veloso, è spiazzato da Amrabat sul calcio di rigore. Nel primo tempo ci fa correre sulla schiena i soliti brividi con rinvii troppo bassi o sbilenchi. Nella r ...