Il contatto col figlio, dono del lockdown «Quelle mani unite, un tesoro nascosto» (Di domenica 26 luglio 2020) Il racconto di una madre con figlio autistico. «Questo è stato un periodo bello per la mia vita». Leggi su ecodibergamo

Dove ha avuto origine, e quando, il virus Sars-CoV-2, all’origine della pandemia di Covid-19? La domanda riaffiora dopo l’intervista a Science di Shi Zhengli, la 56 enne virologa specializzata nello s ...Abbiamo un deposito di armi per combattere il coronavirus per almeno due mesi. E questo nell’ipotesi peggiore, se cioè la guerra dovesse farsi dura come il 31 marzo, uno dei giorni più neri, quando si ...