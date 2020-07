Gp Andalusia, Dovizioso: "Do la sufficienza a me e alla Ducati" (Di domenica 26 luglio 2020) JEREZ - Dopo un sesto posto abbastanza anonimo nel Gran Premio di Andalusia di MotoGP , Andrea Dovizioso, comunque protagonista di una rimonta visto che scattava dalla quattordicesima casella in ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : 1° Quartararo, 2° Dovizioso, 4° Bagnaia, 12° Rossi #SkyMotori #SkyMotoGP #AndaluciaGP #MotoGP - domingonarvaez1 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Jerez #Andalusia #Quartararo: 'È un bis fantastico'. #Dovizioso: 'C'è tanto da sistemare per Brno' - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp @circuitodejerez Gara: @AndreaDovizioso 'E' stato un weekend difficile' - - dinoadduci : Quartararo avvisa Marquez: 'Sa come guido'. Dovi: 'C'è tanto da lavorare' - Gazzetta_it : #MotoGP #Jerez #Andalusia #Quartararo: 'È un bis fantastico'. #Dovizioso: 'C'è tanto da sistemare per Brno' -