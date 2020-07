FORMAZIONI Juve Sampdoria: le scelte degli allenatori (Di domenica 26 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Juve Sampdoria Ecco gli schieramenti ufficiali di Juve-Sampdoria, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/2020. JuveNTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri. Sampdoria (5-3-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Tonelli, Chabot, Augello; Linetty, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Ramirez. Allenatore: Ranieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

