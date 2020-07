Delitto di via Poma, 30 anni dopo. Tanti errori, nessuna verità (Di domenica 26 luglio 2020) Trent’anni dopo quel maledetto 7 agosto del 1990 cosa resta del Delitto di via Poma? Cosa sappiamo dell’omicidio della ventenne Simonetta Cesaroni, massacrata con 29 coltellate e lasciata a terra seminuda nell’ufficio regionale degli Ostelli della gioventù, nel centro di Roma, dove lavorava come aiuto contabile? Purtroppo molto poco. Troppe reticenze, mezze verità, ricostruzioni discordanti ed errori investigativi hanno fatto di questo caso di cronaca nera una specie di labirinto senza uscita. In nulla si sono risolte le prime piste investigative. Subito sul portiere dello stabile, Pietrino Vanacore, in seguito su Federico Valle, nipote di Cesare Valle, celebre architetto residente nel palazzo. Nemmeno tre gradi di giudizio poi, celebrati 20 anni ... Leggi su huffingtonpost

