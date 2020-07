Da Tom Cruise a Brad Pitt: quando le star rompono coi figli (Di domenica 26 luglio 2020) Nei giorni scorsi US Weekly ha svelato che i rapporti tra Brad Pitt e il figlio Maddox continuano ad essere «inesistenti». La rottura tra i due risale al 2016. Cioè a quando Angelina Jolie chiese il divorzio dopo il famigerato alterco a bordo del jet privato: pare che Brad, forse ubriaco, durante una lite con la moglie si scagliò contro Maddox intervenuto in sua difesa. Come siano andate esattamente le cose non si è mai saputo. Ma una cosa è certa: da allora il ragazzo non ha più voluto parlare con quello che aveva sempre chiamato papà. E per quanti sforzi Brad Pitt abbia fatto, la risposta è sempre stata un assordante silenzio. Oggi suo padre è un uomo nuovo. Nel 2017, resosi conto che era «andato troppo oltre» e che la bottiglia era stata tra le prime cause del divorzio dalla Jolie, ha chiesto aiuto agli alcolisti anonimi e ha smesso di bere. La rinascita di Pitt ha portato anche a un salto di qualità importante nei rapporti con l’ex moglie. Ma il legame con il figlio Maddox, a quanto pare, è ancora tutto da recuperare. Leggi su vanityfair

