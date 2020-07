Coronavirus: Corea del Nord dichiara lo stato di massima allerta (Di domenica 26 luglio 2020) Scoperto il primo caso sospetto ufficiale nel Paese. Superati nel mondo i 16 milioni di casi, 644 mila i morti Leggi su tg.la7

Corriere : Corea del Nord, Kim mette una città in lockdown: «Il coronavirus portato da un traditore del Sud» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, primo 'caso sospetto' in Corea del Nord #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Kim Jong-un dichiara 'allerta massima' in Corea del Nord #KimJong-un - CarlottaMiller_ : RT @Libero_official: Il #coronavirus arriva anche in #NordCorea, pugno di ferro di #KimJongUn: 'Stato di massima allerta, pronti a punizion… - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Kim Jong-un dichiara 'allerta massima' in Corea del Nord #KimJong-un -