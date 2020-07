Ciccio Graziani sulla Juve: “Con quella squadra avrei vinto lo scudetto con qualche turno di anticipo” (Di lunedì 27 luglio 2020) Ciccio Graziani lancia una frecciata a Sarri Nel corso di un intervento a Radio sportiva, l’ex campione del mondo, Ciccio Graziani, ha parlato della Juventus … L'articolo Ciccio Graziani sulla Juve: “Con quella squadra avrei vinto lo scudetto con qualche turno di anticipo” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

eneghene : Ciccio Graziani va tenuto a casa a guardare la sua stupenda bacheca dei ricordi e a parlare col muro. Sentire uno… - rscalt76 : Capisco le competenze di Ciccio Graziani dal punto di vista calcistico... praticamente non ci capisce un c****... È… - _contrariato : Ciccio Graziani rincalza: “ il 7 a Sarri non lo avrei dato “ Io manco il 2. #STRON9ER #campioniditalia - Ossessionato1 : Ma lo state ascoltando Ciccio Graziani? - Alessandra14_10 : Ciccio Graziani torna a casetta, grazie. #STRON9ER -

Ultime Notizie dalla rete : Ciccio Graziani Ciccio Graziani in versione muratore: “Ce l’ho coi calciatori che si lamentano per il caldo Il Fatto Quotidiano Graziani: "La Juve ha sofferto con quasi tutte le squadre. Con me alla guida avrebbe vinto da qualche giornata"

Intervenuto a Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato del finale di campionato, soffermandosi in particolare sulla lotta scudetto: "Ricordo tante gare in cui l'Inter si è fatta riprendere in partit ...

Graziani, spara a zero su Sarri: "Avessero data a me quella squadra..."

Ciccio Graziani, ex calciatore della Roma, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del momento della squadra bianconera e delle sue rivali. Facendo il punto anche sulla ...

Intervenuto a Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato del finale di campionato, soffermandosi in particolare sulla lotta scudetto: "Ricordo tante gare in cui l'Inter si è fatta riprendere in partit ...Ciccio Graziani, ex calciatore della Roma, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del momento della squadra bianconera e delle sue rivali. Facendo il punto anche sulla ...