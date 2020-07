Caldo record nell’arcipelago norvegese delle Svalbard: 21,2 gradi, a un passo dalla temperatura più alta di sempre (Di domenica 26 luglio 2020) Sono l’evocazione stessa del gelo artico, degli orsi bianchi, del candore dei ghiacciai perenni. Eppure alle isole Svalbard, l’arcipelago artico della Norvegia a un migliaio di chilometri dal Polo Nord, si sta registrando nelle ultime ore un preoccupante Caldo record con 21,2 gradi. Ben oltre le medie stagionali, e con un picco che, a detta degli esperti, potrebbe durare fino a domani. A diffondere la cifra record è l’Istituto metereologico norvegese: «È – spiegano – la più alta temperatura registrata da quattro decenni a questa parte ed è solo di un pizzico più bassa dalla temperatura più alta mai registrata: 21,3 ... Leggi su open.online

andreabettini : Ancora un inquietante record di caldo nell'Artico: ieri sulle Isole Svalbard rilevati 21,7°C a Longyearbyen, a 78°… - annamariamoscar : Caldo record alle isole Svalbard: 21,7 gradi, la temperatura più alta mai registrata - CMeteo : RT @andreabettini: Ancora un inquietante record di caldo nell'Artico: ieri sulle Isole Svalbard rilevati 21,7°C a Longyearbyen, a 78° di la… - umanistranieri : RT @andreabettini: Ancora un inquietante record di caldo nell'Artico: ieri sulle Isole Svalbard rilevati 21,7°C a Longyearbyen, a 78° di la… - iconameteo : Non solo alle #Svalbard, ieri è stata una giornata di #caldo record anche nell'arcipelago artico canadese… -

