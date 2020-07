Bologna, 40enne denuncia uno stupro: indagini in corso (Di domenica 26 luglio 2020) Presunto stupro nei confronti di una donna di 40 anni. Gli accusati si difendono: “Rapporto consenziente”. Bologna – Presunto stupro a Bologna nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2020. A denunciare la violenza, come scrive Il Resto del Carlino, è stata una donna di origine romena di 40 anni. L’abuso sarebbe avvenuto in un’officina alla periferia del capoluogo emiliano. La versione è al vaglio della polizia che ha ascoltato anche le persone denunciate dalla donna. Il presunto stupro Lo stupro sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Come raccontato dal quotidiano locale, la donna sarebbe stata affiancata da un’auto con a bordo cinque persone ... Leggi su newsmondo

