Bimba di 11 anni annega in piscina a Ercolano (Di domenica 26 luglio 2020) Una Bimba di 11 anni è morta annegata mentre giocava in piscina in un complesso turistico ad Ercolano (Napoli). E’ stata soccorsa dal 118, che ha tentato inutilmente di rianimarla. E’ accaduto poco dopo le 19. Indagano i Carabinieri.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

