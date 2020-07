Bernardeschi Juventus, “Don Balòn”: Messi lo chiama, contatti col Barça (Di domenica 26 luglio 2020) Bernardeschi Juventus – Stagione deludente per Federico Bernardeschi. Il talento di Carrara non ha inciso come sperava. Maurizio Sarri gli ha dato molte chance da titolare, senza mai però ricevere prestazioni degne di nota. In campionato non segna dal 2018, in questa stagione ha fornito 0 assist e segnato un solo gol (al Leverkusen in Champions). Buon feeling con Ronaldo, ma scarsa propensione ad incidere una gara. L’ex viola adesso è il primo indiziato a lasciare la Juventus. Bernardeschi Juventus, il Barcellona lo chiama Bernardeschi potrebbe lasciare la Juve questa estate e per il fantasista possono aprirsi le porte del Barcellona come riporta ‘Don Balon’. Nonostante il buon rapporto istaurato con ... Leggi su juvedipendenza

forumJuventus : TS: 'A fine stagione sarà rivoluzione Juventus, a prescindere da quale sarà l'esito di campionato e Champions Leagu… - calciomercatoit : ?? #Juventus #Bernardeschi verso l'addio: si riaccende la pista Barcellona (Don Balon) - Fprime86 : RT @forumJuventus: #JuveSampdoria, oggi ore 21,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Dybala e Ronaldo in attacco. A centrocampo… - Suliman1984ss : RT @forumJuventus: #JuveSampdoria, oggi ore 21,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Dybala e Ronaldo in attacco. A centrocampo… - DanieleFoley76 : RT @forumJuventus: #JuveSampdoria, oggi ore 21,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Dybala e Ronaldo in attacco. A centrocampo… -