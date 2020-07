Addio ad Olivia de Havilland, ultima star di “Via col Vento”: aveva 104 anni (Di domenica 26 luglio 2020) Il mondo del cinema piange Olivia de Havilland, una delle ultime stelle dell’età dell’oro di Hollywood. L’ultima sopravvissuta del cast stellare di “Via col Vento” si è spenta oggi a Parigi all’età di 104 anni, secondo quanto riferisce la BBC. Indimenticabile interprete di film come “Rebecca, la prima moglie”, Olivia de Havilland era stata anche Melania Hamilton in “Via col Vento”. aveva compiuto 104 anni il primo luglio scorso.L'articolo Addio ad Olivia de Havilland, ultima star di “Via col Vento”: aveva 104 anni Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

HuffPostItalia : Addio alla Melania di Via Col Vento. L'attrice Olivia De Havilland aveva 104 anni - cinemaniaco_fb : ?????????????? Olivia de Havilland è morta a 104 anni, addio alla Melania di Via col Vento - nientepopcorn : L'1 luglio, avevamo festeggiato il suo 104mo compleanno. Oggi, #OliviaDeHavilland è morta ?? Addio all'ultima dama d… - zazoomblog : Addio alla Melania di Via Col Vento. Lattrice Olivia De Havilland aveva 104 anni - #Addio #Melania #Vento.… - aleliccia : RT @HuffPostItalia: Addio alla Melania di Via Col Vento. L'attrice Olivia De Havilland aveva 104 anni -