Serie A, oggi si chiude la 36esima giornata: il programma completo (Di domenica 26 luglio 2020) Si chiude oggi la 36esima giornata della Serie A. Questo il programma completo VENERDI’ 24 LUGLIO Ore 21:45 – Milan-Atalanta 1-1 SABATO 25 LUGLIO Ore 17:15 – Brescia-Parma 1-2 Ore 19:30 – Genoa-Inter 0-3 Ore 21:45 – Napoli-Sassuolo 2-0 DOMENICA 26 LUGLIO Ore 17:15 – Bologna-Lecce Ore 19:30 – Cagliari-Udinese Ore 19:30 – Hellas Verona-Lazio Ore 19:30 – Roma-Fiorentina Ore 19:30 – Spal-Torino Ore 21:45 – Juventus-Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ClashRoyaleIT : ???? PRO-PLAYER ITALIANI VS SFIDA DA 20 VITTORIE ???? Si prosegue con la serie di campioni italiani alle prese con la… - NintendoItalia : Alle ore 16:00 di oggi trasmetteremo un #NintendoDirectMini: Partner Showcase, il primo di una serie che si concent… - aboutjteam : ?? ?? IT'S M?A?T?C?H? SCUDETTO DAY ! Oggi è il Giorno di JUVENTUS ?? Sampdoria ! 36ª Giornata di Serie A TIM 2019/2… - sportface2016 : #Napoli, Gattuso: 'Dobbiamo diventare una squadra pensante, bisogna migliorare in questo aspetto. #Barcellona? Vogl… - Fantacalciok : Le partite di oggi, Domenica 26 luglio 2020: Serie A e Premier League in primo piano -