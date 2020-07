MotoGP, il dolore non frena Marquez: lo spagnolo sarà regolarmente in pista per le FP4 (Di sabato 25 luglio 2020) Secondo quanto raccolto da Sky, Marc Marquez sarà regolarmente in pista per le prove libere 4 del Gp di Andalusia, che prenderanno il via alle 13.30. Neppure il dolore per l’operazione all’omero destro a cui si è sottoposto martedì riesce a fermare lo spagnolo, determinato più che mai a correre in pista, ovviamente con l’aiuto di antidolorifici e fasciature. Nelle libere 3 si è classificato al diciannovesimo posto a oltre un secondo di ritardo dal leader Maverick Vinales. Leggi su sportface

