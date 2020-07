MotoGp – Concluse le FP4 in Andalusia: Nakagami in vetta, migliora Marquez [TEMPI] (Di sabato 25 luglio 2020) Quarta e ultima sessione di prove libere conclusa sul tracciato di Jerez che ospita, per la seconda volta in altrettante settimane, una gara di MotoGp. Il miglior tempo delle FP4 del Gp dell’Andalusia lo firma Nakagami che chiude in vetta con il tempo di 1:37.514. Il pilota giapponese si mette davanti a Quartararo ed Espargaro. Quarto posto per la prima delle Yamaha, guidata da Vinales, mentre il pomeriggio (sempre complicato) di Valentino Rossi inizia con un 11° posto. Ancora indietro le Ducati: Dovizioso 14° e Petrucci 17°. Davanti a lui addirittura Marc Marquez che, nonostante gli acciacchi fisici, migliora il 20° posto delle FP3 chiudendo la sessione al 16° posto. L'articolo MotoGp – Concluse le FP4 in ... Leggi su sportfair

Si inizia a fare sul serio a Jerez de la Frontera nelle FP3 di questa mattina che hanno stilato la classifica dei piloti che oggi alle 14:00 avranno l'ingresso diretto in Q2. A firmare il giro più vel ...

Conclusa la prima sessione di prove libere del GP d’Andalusia, seconda prova del Mondiale 2020 della MotoGP. Assente Marc Marquez, a piazzare il miglior tempo è Maverick Vinales che precede il compagn ...

