Mihajlovic: «La squadra ha fatto un salto di qualità. Il calcio senza tifosi fa schifo» (Di sabato 25 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic ha parlato ai canali ufficiali del Bologna alla vigilia della sfida contro il Lecce: le sue parole Sinisa Mihajlovic ha parlato ai canali ufficiali del Bologna alla vigilia della sfida contro il Lecce. Queste le sue parole. calcio ODIERNO – «Sicuramente il calcio di oggi non è calcio: si gioca ogni tre giorni con un caldo incredibile. I valori sono falsati. Detto questo chi ha giocato meno e vuole mettersi in mostra può farlo. Con l’idea di mettere in campo sempre la nostra mentalità che ci ha contraddistinto sempre. Giocare senza pubblico non è bello e ti stufi. So che questo era l’unico modo per finire il campionato, ma spero che da settembre possa tornare la gente allo stadio. Sarebbe troppo importante per tutte le ... Leggi su calcionews24

FBiasin : Ieri sera a @RadioSportiva nel pre #MilanBologna: 'Credo che il #Bologna con il #Milan se la giocherà alla grande… - FrancescoBigna3 : #Inter perde con #Bologna, titolo: Mihajlovic ribalta Conte. #Juventus perde con #Udinese, titolo: “Grande rimonta… - geracecarmine : RT @gippu1: Il Bologna di Sinisa #Mihajlovic diventa la PRIMA squadra della storia della serie A a subire sempre gol per 30 partite di fila… - Vero82G : #AtalantaBologna l'#Atalanta é una squadra corretta,come lo é il nostro Mister #Gasperini. Questo,insieme alla vitt… - AleSalvi12 : RT @gippu1: Il Bologna di Sinisa #Mihajlovic diventa la PRIMA squadra della storia della serie A a subire sempre gol per 30 partite di fila… -