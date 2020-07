Juve, le due facce del centrocampo: Rabiot convince, Ramsey può partire (Di sabato 25 luglio 2020) Adrien Rabiot si è finalmente calato nel mondo Juve mentre Aaron Ramsey continua a non convincere: il gallese andrà via? Due facce della stessa medaglia bianconera. Da una parte Adrien Rabiot che, sembra, finalmente essersi calato nella realtà Juventina. Dall’altra Aaron Ramsey, che continua a non convincere a pieno. Nonostante i tre gol realizzati in campionato, il gallese ha avuto un rendimento molto negativo, soprattutto dopo il lockdown. Ecco perché la Juve, scrive Tuttosport, non chiude a una sua partenza già a settembre. Le sirene dalla Premier sono concrete e per i bianconeri si tratterebbe di una plusvalenza importante visto che l’ex Arsenal ... Leggi su calcionews24

