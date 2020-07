Di Stefano, un coro di morti al cuore del Novecento (Di domenica 26 luglio 2020) Una delle magnifiche ossessioni della letteratura del secondo Novecento – romanzo e poesia – si posiziona certamente attorno a ciò che potremmo definire lo gliommero genealogico, l’angoscia dell’origine, la perturbante voce dei morti, il loro volerci trattenere, stringerci e quasi chiamarci a sé. Essi, nel mentre non ci lasciano, chiedono fiato, respiro, parola, atti di riparazione e di giustizia. Ma le suggestioni non si fermano a questa altezza. «È dunque assolutamente necessario morire, perché, finché siamo vivi, manchiamo di senso, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Una delle magnifiche ossessioni della letteratura del secondo Novecento – romanzo e poesia – si posiziona certamente attorno a ciò che potremmo definire lo gliommero genealogico, l’angoscia dell’origi ...

