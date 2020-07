Bon Jovi il nuovo singolo è “Do What You Can” (Di sabato 25 luglio 2020) All’inizio della pandemia da coronavirus, Jon Bon Jovi ha ingaggiato i suoi fan per unirsi a lui nello scrivere una canzone sulle loro lotte, offrendo un versetto per un brano chiamato “Do What You Can” bene la canzone è stata rilasciata poche ore fa. Durante l’evento benefico “Jersey 4 Jersey” dello scorso 23 aprile, l’artista ha suonato per intero la canzone dopo aver preso alcuni testi che gli sono stati inviati dai fan nelle ultime settimane. “Stasera sono qui per divertirci e siamo qui per mandarvi quell’abbraccio virtuale”, ha detto Bon Jovi prima della sua esibizione. “Voglio ringraziare tutti i dottori e le infermiere, tutti quelli che sono là fuori in prima linea. Ora sedetevi e divertitevi” Nel frattempo, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

mark_biscaino : Richie Sambora - Bon Jovi - Benny_Seekat : Runaway di Bon Jovi grazie a Shazam. - LifouSewen : Bon Jovi et Richie Sambora Dead or Alive - sosbiglietti : Tutto sul nuovo album dei Bon Jovi, 2020: tracklist e significato - iWebRadio : Bon Jovi: dal 24 luglio torna nelle radio con il nuovo singolo “Do What You Can” -