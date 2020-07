Alessandro Graziani volta pagina e dimentica Giovanna Abate: ecco chi è la nuova fidanzata (Di sabato 25 luglio 2020) Alessandro Graziani ha ritrovato l’amore dopo Uomini e donne, la nuova fidanzata dell’ex corteggiatore è Letizia Paternoster Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Alessandro Graziani, noto per aver partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip e per aver parteicpato nei panni di corteggiatore al Trono Classico di Uomini e Donne. Al reality delle tentazioni Graziani aveva fatto parlare molto di sé per il suo avvicinamento a Serena Enardu. I due dopo il reality hanno continuato a sentirsi per un po’. Si sono anche incontrati qualche volta ma alla fine non è nata una storia d’amore tra loro. Nella trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, ... Leggi su nonsolo.tv

giuseppe_alto : Alessandro Graziani trova l'amore con Letizia Paternoster, la ciclista: 'Una bomba' - infoitcultura : Uomini e Donne, Alessandro Graziani, colpo di scena: si è fidanzato con una nota sportiva - zazoomblog : Uomini e Donne Alessandro Graziani colpo di scena: si è fidanzato con una nota sportiva - #Uomini #Donne… - infoitcultura : Alessandro Graziani non ha tempo per l’amore | Solo lavoro dopo Uomini e Donne - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, Alessandro Graziani dopo il corteggiamento a Giovanna Abate ha ritrovato l’amore accanto ad una n… -