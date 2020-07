Al Bano a proposito della figlia Jasmine dice “Se lo fossi facessi sarei un cretino” (Di sabato 25 luglio 2020) AlBano, in questa estate, ha avuto una bella sorpresa dalla figlia Jasmine, la primogenita avuta dalla compagna Loredana Lecciso. Jasmine, infatti, ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica e ha inciso il suo primo brano dal titolo “Ego” che ha rivelato di aver scelto insieme a mamma Loredana e papà AlBano. Jasmine entra nel mondo della musica Il singolo di Jasmine, che per entrare nel mondo della musica ha scelto di far conoscere solo il suo nome e non il cognome, ha fatto un boom di visualizzazioni in pochi giorni. La ragazza che è molto attiva sui social, ha seguito con i suoi follower la crescita delle visualizzazioni ed è stata felicissima del risultato raggiunto anche ... Leggi su baritalianews

Ultime Notizie dalla rete : Bano proposito Al Bano dimagrisce con la dieta Lemme e a questo proposito la Lecciso rivela una verità che la riguarda Baritalia News Al Bano a proposito della figlia Jasmine dice “Se lo fossi facessi sarei un cretino”

Albano, in questa estate, ha avuto una bella sorpresa dalla figlia Jasmine, la primogenita avuta dalla compagna Loredana Lecciso. Jasmine, infatti, ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica e ha i ...

Al Bano e la Lecciso: lui dimagrisce con la dieta Lemme, e lei?

Ci vuole una costanza che io non ho"Al Bano ha rivelato di essere dimagrito con la dieta Lemme e di sentirsi in forma, ringiovanito e pieno di energie. Per il cantante sembra infatti che la dieta del ...

Albano, in questa estate, ha avuto una bella sorpresa dalla figlia Jasmine, la primogenita avuta dalla compagna Loredana Lecciso. Jasmine, infatti, ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica e ha i ...Ci vuole una costanza che io non ho"Al Bano ha rivelato di essere dimagrito con la dieta Lemme e di sentirsi in forma, ringiovanito e pieno di energie. Per il cantante sembra infatti che la dieta del ...