Un mortaio come souvenir? Può essere pericoloso (Di venerdì 24 luglio 2020) Una parte di proiettile è stata trovata nella zona della Novena. Le raccomandazioni della polizia cantonale Leggi su media.tio.ch

laregione : Un proiettile di mortaio come souvenir: interviene la Polizia - Ticinonline : Un mortaio come souvenir? Può essere pericoloso #ticino #mortaio #proiettile @PoliziaTI - CdT_Online : Lo ha segnalato la madre di un giovane residente a Comano: della munizione, ritrovata durante una passeggiata nella… - pettymagpie : RT @beatrix_bix: @pettymagpie Questa è la ricetta che seguo io. [Preparare la tahina è semplicissimo, ma comprarla già pronta non è un'ere… - beatrix_bix : @pettymagpie Questa è la ricetta che seguo io. [Preparare la tahina è semplicissimo, ma comprarla già pronta non è… -

Ultime Notizie dalla rete : mortaio come Un mortaio come souvenir? Può essere pericoloso Ticinonline Un proiettile di mortaio come souvenir: interviene la Polizia

Non era per fortuna carico il proiettile di mortaio raccolto da un giovane come souvenir dopo una passeggiata nella zona della Novena. Lo ha appurato la Polizia cantonale, intervenuta mercoledì a domi ...

Un giovane trova una parte di un proiettile per mortaio: per fortuna non costituiva un pericolo. Ma bisogna fare attenzione!

Lo ha portato a casa come ricordo dopo averlo rinvenuto nella zona della Novena. La carica propulsiva della munizione - la parte posteriore di un proiettile - era già stata attivata: la Polizia consi ...

Non era per fortuna carico il proiettile di mortaio raccolto da un giovane come souvenir dopo una passeggiata nella zona della Novena. Lo ha appurato la Polizia cantonale, intervenuta mercoledì a domi ...Lo ha portato a casa come ricordo dopo averlo rinvenuto nella zona della Novena. La carica propulsiva della munizione - la parte posteriore di un proiettile - era già stata attivata: la Polizia consi ...