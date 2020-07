Recovery Fund, Meloni: “Sì alla collaborazione, ma con condizioni” (Di venerdì 24 luglio 2020) La vittoria in Europa per il Recovery Fund è durata poco perché le opposizioni lanciano i loro appelli. Giorgia Meloni mette in chiaro le sue condizioni Giorgia Meloni è fiera di aver sostenuto il governo italiano alle trattative europee per gli accordi sul Recovery Fund ma ciò non significa che Fratelli d’Italia non combatterà per portare avanti le sue richieste. La Meloni sostiene di aver fatto il bene “dell’Italia, perché a differenza della sinistra noi siamo sempre patrioti: se c’è un italiano a rappresentarci in un consesso internazionale, noi siamo con lui, anche se non è dei nostri.” “Non voteremo nulla a scatola chiusa. Abbiamo già votato due volte per uno ... Leggi su zon

borghi_claudio : Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da se… - NicolaPorro : Ecco le clausole del #RecoveryFund che ammanetteranno la destra ???????? ???? ????????, anche se dovesse vincere le #elezioni… - AnnalisaChirico : Il Pd pone tema serio: le risorse Mes arriverebbero già quest’anno e sn sottoposte a meno condizionalità rispetto a… - DiegoTomba : RT @GianfrancoFeeni: Confortante davvero la reazione dei politici italiani tutti all’approvazione del Recovery Fund. Sembra tipo quella del… - ZittinoBob1 : RT @matteosalvinimi: ??Pur di rifilarci il Mes come pretende il loro Pd, Gentiloni avverte che fondi del Recovery Fund non arriveranno prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Il Recovery Fund dovrà essere approvato da 27 parlamenti - ItaliaOggi.it Italia Oggi Visco: Recovery Fund segnale forte leader per rafforzare progetto Ue

Milano, 24 lug. (askanews) - Con l'ok al Recover Fund i leader dell'Unione europea hanno fornito "un segnale forte" della loro "determinazione a rafforzare il progetto europeo". Lo ha detto il Governa ...

Gentiloni e Gualtieri in pressing sul Mes. M5s: non serve. Lega: ministro incompetente

Nuovo strappo nella maggioranza. Il commissario Ue Gentiloni rilancia: l'Italia lo prenda, conviene, i soldi del Recovery fund saranno erogati solo fra un anno ...

Milano, 24 lug. (askanews) - Con l'ok al Recover Fund i leader dell'Unione europea hanno fornito "un segnale forte" della loro "determinazione a rafforzare il progetto europeo". Lo ha detto il Governa ...Nuovo strappo nella maggioranza. Il commissario Ue Gentiloni rilancia: l'Italia lo prenda, conviene, i soldi del Recovery fund saranno erogati solo fra un anno ...