Matrimonio al Sud | trailer | trama e cast del film con Massimo Boldi e Biagio Izzo

Massimo Boldi e Biagio Izzo sono i protagonisti della commedia del 2015 Matrimonio al Sud diretta da Paolo Costella in onda venerdì 24 luglio alle 21.35 su Italia 1. Matrimonio al Sud, trailer Matrimonio al Sud, trama Oggi per tanti ragazzi il Matrimonio è poco più di una formalità, ma cosa succede se a sposarsi sono il figlio di un industrialotto del nord e la figlia di un pizzaiolo meridionale? Che il modo di vedere il Matrimonio, sobrio ed elegante, del primo si dimostra molto diverso da quello, eccessivo e chiassoso, dell'altro. Sono due visioni del mondo opposte. Va da sé che, essendo il meridionale il padre della sposa, le nozze vadano celebrate al sud.

