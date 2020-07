Legacoop Piemonte, Dimitri Buzio è il nuovo presidente (Di venerdì 24 luglio 2020) Legacoop Piemonte ha un nuovo presidente. La direzione regionale dell’associazione ha votato all’unanimità Dimitri Buzio come successore di Giancarlo Gonella, che lascia dopo 14 anni. Biellese, 45 anni, una laurea in Economia e Legislazione per l’impresa alla Bocconi di Milano.Buzio è dal 2002 in Legacoop dove ha ricoperto vari ruoli. “Mi auguro che la cooperazione possa essere sempre più protagonista” afferma: “Non bisogna pensare alla cooperativa come a una forma imprenditoriale residuale rispetto ad altri modelli di impresa perché dove è presente arricchisce l’offerta. Le nostre cooperative svolgono ruoli fondamentali sul territorio per quanto riguarda i servizi, la ... Leggi su nuovasocieta

BIELLA -Il biellese Dimitri Buzio sarà il nuovo presidente di Legacoop Piemonte. Si tratta di un incarico di grande importanza, perché stiamo parlando di un colosso di quasi 500 aziende, oltre 650 mil ...

BIELLA -Il biellese Dimitri Buzio sarà il nuovo presidente di Legacoop Piemonte. Si tratta di un incarico di grande importanza, perché stiamo parlando di un colosso di quasi 500 aziende, oltre 650 mil ...