La lacrima del Diavolo – Trama e cast – Trailer – Rai 2 (Di venerdì 24 luglio 2020) La lacrima del Diavolo è il film che Rai 2 ha scelto per la sua seconda serata di oggi, 24 luglio 2020. Il genere è thriller ed è stato realizzato nel 2010 in America e Canada, con una regia di Norma Bailey. La pellicola è tratta inoltre dal romanzo omonimo scritto da Jeffery Deaver. La Trama de La lacrima del Diavolo ci parla di un uomo che senza alcun motivo apparente deciderà di compiere una strage. I federali faranno di tutto per acciuffarlo, ma presto dovranno rivolgersi ad un esperto in calligrafia. Scopriamo di seguito il cast e gli altri dettagli. La lacrima del Diavolo – La Trama Un uomo compie una strage in una stazione ferroviaria e lascia sulla scena del crimine diversi bossoli ... Leggi su giornal

dimitragr9 : RT @KglLaura: Ahimè dell'oblio figlio, del silenzio e fugaci sogni, delle calme pianure date ai centurioni perenne ammante dell'amore le… - KglLaura : Ahimè dell'oblio figlio, del silenzio e fugaci sogni, delle calme pianure date ai centurioni perenne ammante dell… - ColucciLc : RT @brikena_cani: Conosco tutti i gradi del dolore, Conosco il peso, dell’arte, del pane e del ferro, Ma la lacrima d’addio con i vivi mi… - EnzaAmico1 : RT @totopinocchio: 'il volto del pianto, che piange quella lacrima della violenza' ....Enzo Sorrentino - totopinocchio : 'il volto del pianto, che piange quella lacrima della violenza' ....Enzo Sorrentino -

Ultime Notizie dalla rete : lacrima del Una lacrima sul mister Passione del Calcio Il medico che salvò Zanardi: «Troppo ottimismo prima, ora non disperare»

La notizia del peggioramento delle condizioni di Alex Zanardi purtroppo non è stata una sorpresa per Robusto Biagioni, il medico d’urgenza dell’elisoccorso che ha stabilizzato Alex subito dopo l’incid ...

VERSO LA CHAMPIONS

Il PSG trattiene il fiato per Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese ha abbandonato in lacrime il terreno di gioco dello Stade de France al 33' del primo tempo della finale di Coppa di Francia, dopo e ...

La notizia del peggioramento delle condizioni di Alex Zanardi purtroppo non è stata una sorpresa per Robusto Biagioni, il medico d’urgenza dell’elisoccorso che ha stabilizzato Alex subito dopo l’incid ...Il PSG trattiene il fiato per Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese ha abbandonato in lacrime il terreno di gioco dello Stade de France al 33' del primo tempo della finale di Coppa di Francia, dopo e ...