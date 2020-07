Johnny Depp, l'ex guardia del corpo: "In pratica è Jack Sparrow tutto il tempo" (Di venerdì 24 luglio 2020) Johnny Depp manterrebbe costantemente il personaggio di Jack Sparrow anche nella vita secondo la sua ex guardia del corpo australiana. Nella vita Johnny Depp sarebbe molto vicino al personaggio di Jack Sparrow che interpreta nella saga di pirati dei Caraibi, almeno così riferisce la sua ex guardia del corpo. Rick Wood è stato ingaggiato nel 2015 per fare da guardia del corpo a Johnny Depp e Amber Heard mentre si trovavano in Australia. All'epoca Johnny Depp stava girando il quinto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Pirati dei Caraibi: La vendetta ... Leggi su movieplayer

Rick Wood è stato ingaggiato nel 2015 per fare da guardia del corpo a Johnny Depp e Amber Heard mentre si trovavano in Australia. All'epoca Johnny Depp stava girando il quinto capitolo della saga dei ...

Bellissimi, alternativi, icone di stile. Johnny Depp e Winona Ryder sono stati una delle coppie cult degli anni ’90. Cool oltre ogni limite, i due attori hanno incarnato con noncuranza la cosiddetta g ...

