Il servizio di Garmin che serve a registrare i percorsi di runner e ciclisti ha smesso di funzionare (Di venerdì 24 luglio 2020) Dalla sera del 22 luglio il sito e la app Garmin Connect non sono raggiungibili. Garmin Connect, che funziona con orologio da fitness prodotto dalla società statunitense Garmin, è utilizzato da milioni di runner e ciclisti in tutto il mondo Leggi su ilpost

CyberSecHub0 : RT @Kiodo: Garmin deve interrompere il servizio dopo l'attacco di ransomware. Digital Innovation needs Digital Trust: #wearenewtech #data… - Kiodo : Garmin deve interrompere il servizio dopo l'attacco di ransomware. Digital Innovation needs Digital Trust:… - Paoblog : 'ci sono anche molte aziende che usano il servizio Garmin Connect per coordinare le proprie flotte e la propria log… - scottodivettimo : #garminconnectdown garmin connect fuori servizio come un #whatsapp qualsiasi -