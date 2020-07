Il primo gol tra i professionisti, Di Serio: “Devo ancora realizzare” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il primo gol tra i professionisti nella seconda da titolare con la maglia del Benevento. La notte di Frosinone non la dimenticherà facilmente Giuseppe Di Serio. Il giovane attaccante giallorosso ha sbloccato le marcatura al “Benito Stirpe“, dimostrando una freddezza da veterano a tu per tu con Bardi. “Non mi aspettavo questo gol, sono molto contento. E’ una grandissima emozione che devo ancora realizzare“, ha commentato ai microfoni di Dazn il classe 2001, prodotto della cantera del Benevento, “lo dedico alla mia famiglia, alla squadra e anche al mister che mi sta regalando tutti questi minuti. Perchè mi chiamano il giovane vecchio? Non lo so, forse perché sono sempre concentrato e mi alleno sempre al ... Leggi su anteprima24

Il Crotone vuole assolutamente vincere e cerca subito di far valere la sua qualità: è infatti Zanellato dopo soli dieci minuti a colpire il palo in tuffo di testa (ne colpirà uno anche allo scadere).

41° Segna il Chievo con uno splendido gol di testa da parte di Rigione sugli sviluppi di ... avversario sulla precedennte conclusione di Djordjevic. 45°+1 Finisce qui il primo tempo. 45° Al via la ...

