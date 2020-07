Il battitore libero del mercato. Parla Giuseppe Bozzo (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel numero di sabato 20 giugno il Foglio Sportivo ha iniziato una serie di interviste a procuratori per raccontare il mondo del calcio e del mercato visto dalla parte di chi fa muovere i soldi. Sono già stati intervistati Davide Lippi, Alessandro Moggi, Silvio Pagliari e Alessandro Lucci. Se è v Leggi su ilfoglio

OA Sport

Con la UAE Team Emirates Davide Formolo ha trovato la serenità che tanto cercava, la squadra giusta per maturare sempre di più, per cercare la giusta confidenza in corsa e l’equilibrio perfetto per la ...Davide Formolo a Oasport.it ha parlato in vista della ripresa della stagione: “Sono stato in ritiro ad Isola 2000 fino al 18 luglio. Adesso sono a Sestriere assieme a tutta la squadra e staremo qui fi ...