Guardiola: «Real? Loro sono più esperti» – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Pep Guardiola ha parlato del Real Madrid, prossimo avversario del Manchester City in Champions League – VIDEO Pep Guardiola ha parlato del Real Madrid, prossimo avversario del Manchester City in Champions League. Le sue parole. «Sia noi sia il Real vogliamo passare il turno, Loro hanno più esperienza e sappiamo che per passare dovremmo giocare una gara eccezionale. Dobbiamo concentrarci e prepararci al meglio per ottenere quello che vogliamo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AlloccaGianluca : @EL10juve Anche il Barcellona potrebbe strafottersene del gioco perché la rosa ce l’ha sempre...loro hanno la cante… - sportface2016 : #ManchesterCity, le recenti dichiarazioni di #Guardiola - zazoomblog : Manchester City Guardiola sulla Champions: «Il Real ha più esperienza di noi» - #Manchester #Guardiola #sulla… - zazoomblog : Manchester City Guardiola sulla Champions: «Il Real ha più esperienza di noi» - #Manchester #Guardiola #sulla - clikservernet : Guardiola: “De Bruyne è un calciatore fantastico. Sia noi che il Real vogliamo passare il turno” -