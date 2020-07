Future USA confermano avvio in ribasso per Wall Street (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – I Future USA si confermano negativi nel primo pomeriggio, anticipando un’apertura debole per Wall Street, a causa dell’escalation di tensioni USA-Cina e dello slittamento del nuovo pacchetto di aiuti al Congresso, mentre i numeri dell’epidemia restano alti in USA. A deprimere il mercato anche Intel, che ha annunciato un ritardo nel lancio della sua prossima generazione di chip. Il contratto sul Nasdaq conferma quindi un calo dell’1,02% a 10.441 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,38% a 3.215 punti e quello sul Dow Jones lo 0,36% a 26.448 punti. Leggi su quifinanza

