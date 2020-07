Elton John ha parlato troppo: l’ex moglie chiede 3 milioni di danni (Di venerdì 24 luglio 2020) Si chiama Renate Blauel, l’ex moglie di Elton John, la stessa che a trent’anni dal divorzio ha chiesto un risarcimento milionario per danni morali e psicologici all’ex marito. Cos’ha rovinato il rapporto tra Elton e Renate? Sono stati sposati dal 1983 al 1987. Lei era un tecnico del suono e lui era già una delle pop star più famose del mondo. … L'articolo Elton John ha parlato troppo: l’ex moglie chiede 3 milioni di danni è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

