Ecclestone a Hamilton: “Ho il tuo stesso titolo di studio, pensa al colore della tua mente” (Di venerdì 24 luglio 2020) Continua la diatriba tra Lewis Hamilton e Bernie Ecclestone. Questa volta è il turno dell’ex Supremo della F1, definito “ignorante e maleducato” dal pilota Mercedes dopo aver affermato alla CNN che “in molti casi i neri sono più razzisti dei bianchi”. “Lewis potrebbe iniziare rendendo noto alle persone che chi non è bianco lavora nelle squadre e vengono date le stesse opportunità – ha affermato Ecclestone -. Lewis, hai detto che sono un ignorante e senza istruzione. Ho il tuo stesso livello di studio. Perlomeno io avevo un motivo, ero a scuola durante l’ultima guerra, non sempre nelle migliori condizioni”. Leggi su sportface

