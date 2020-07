Coronvirus: Fornaro, 'abbassare guardia errore che pagheremmo caro' (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Contrapporre la tutela della salute e il rilancio dell'economia è un errore grave che purtroppo fanno in molti. I dati sui nuovi casi di Covid 19 ci dicono che occorre tenere ancora alta l'attenzione da parte sia delle strutture sanitarie sia dei cittadini e delle imprese a tutti i livelli". Lo afferma il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro. "Contenimento e auspicabile azzeramento del Covid 19 con l'arrivo del vaccino e ripresa completa delle attività economiche e dei consumi, infatti, sono la faccia della stessa medaglia. Oggi più che mai -aggiunge- abbassare la guardia sarebbe un errore che pagheremmo caro sia in termini sanitari sia in quelli economici. È giusto quindi che il governo continui ad ... Leggi su liberoquotidiano

