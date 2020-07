Coronavirus, l’Italia si blinda dopo il rapporto dell’Iss: in una sola settimana scoperti 120 focolai (Di venerdì 24 luglio 2020) Quarantena per i lavoratori che arrivano da Romania e Bulgaria. Il rapporto secretato dell’Iss: concreto rischio di aumento di casi Leggi su lastampa

Mov5Stelle : Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronav… - RaiNews : In questi giorni, 'gli americani possono solo invidiare il successo dell'Italia nel combattere l'epidemia #Covid19… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 25 luglio: 275 nuovi casi, 5 decessi e 128 guariti. 'Tutelare l'Italia' - gianlucalibrale : RT @Antipiretico1: Sul New York Times il premio Nobel Krugman scrive che l’Italia è un esempio per la gestione del #Coronavirus https://t.c… - lu_fer1975 : RT @ultimenotizie: L'Italia in primo piano sul New York Times per la gestione della pandemia da nuovo #coronavirus, con un articolo che evi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Italia Coronavirus, Speranza al Senato: «Il virus circola ancora, proroghiamo le misure di contenimento al 31 luglio» Corriere della Sera