Cellino su Tonali: “Gli ho fatto una promessa”. Poi la frecciata a Balo: “La squadra poteva salvarsi anche senza di lui” (Di venerdì 24 luglio 2020) Massimo Cellino a tutto campo nell'intervista odierna rilasciata al Corriere Brescia. Il presidente delle rondinelle ha parlato dell'annata sfortunata del club che è retrocesso in cadetteria dopo una sola stagione in Serie A. L'ex numero uno del Cagliari però ha parlato anche di Tonali e non ha risparmiato un'altra frecciata a Mario Balotelli.Cellino SU Tonali E BaloTELLIcaption id="attachment 996669" align="alignnone" width="300" Cellino (Getty Images)/captionQueste le parole di Cellino riguardo la cessione ormai sicura di Tonali: "A Sandro ho fatto una promessa e intendo mantenerla: è un impegno preso con il ragazzo, non posso penalizzarlo. Ha tirato la ... Leggi su itasportpress

