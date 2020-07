Azzolina firma l'ordinanza, le lezioni al via il 14 settembre (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha firmato l'ordinanza che stabilisce l'avvio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/21 dal 14 settembre prossimo. La data prevista dall'ordinanza vale per tutte le scuole dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale.Le Regioni adotteranno, poi, le determinazioni di propria competenza in materia di calendario scolastico, ferma restando la necessità di effettuare almeno duecento giorni di lezione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.Confermato lo svolgimento, a decorrere dal 1° settembre 2020, delle attività di ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina firma Ministra Azzolina firma Ordinanza: lezioni al via il 14 settembre. Dall’1 il recupero degli apprendimenti Orizzonte Scuola Legalità, firmato protocollo tra il Mi e il Cnf

ROMA- Promuovere la cultura della legalità fra le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. È quanto prevede il protocollo di intesa, siglato ieri al ministero dell’Istruzione da ...

Granato (M5S): “Il lavoro di Azzolina ci rappresenta tutti, malgrado gli attacchi da tutte le parti”

La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura Granato, in una nota, esprime vicinanza e supporto all’opera della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “La priorità di questo paese è il ri ...

