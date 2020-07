Algoritmi per individuare il Covid, la scoperta porta la firma di un sannita (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il mio obiettivo era portare un contributo alla scienza e spero di esserci riuscito, ma sopratutto spero che possa essere d’aiuto a livello medico”. Sono le parole di Gianni D’Angelo, originario di Benevento ma residente a San Nicola Manfredi, docente del dipartimento di informatica dell’Università di Salerno, che insieme al collega Francesco Palmieri è riuscito a mettere a punto due Algoritmi in grado di identificare la porzione della sequenza genetica del nuovo coronavirus. Si tratta di un sistema molto selettivo nel riconoscimento di Sars-CoV-2, come ha spiegato l’informatico sannita ad Anteprima24, e “potrebbe essere fortemente di aiuto a chi sviluppa antivirali o vaccini perché ha la possibilità di individuare in ... Leggi su anteprima24

andrea_xtr : @semioticmonkey Per me l'utilizzo del RAW sta diventando sempre più una cosa da pro... Ho iniziato a usarlo ai temp… - ultimenotizie : #Facebook sta istituendo un team internazionale per verificare se gli algoritmi che regolano il social network e In… - Fabriziofer1994 : @vitalbaa Eh, ma quelle erano preoccupazioni da legulei, problemi di secondo ordine. Quelli del 'o con noi, o trad… - tripposauro : @JankoYAY @TwitterSupport Non so per FB che ho abbandonato anni fa. Twitter in effetti mi sembra meglio però ..… - maaxxx95 : @ilnotoincognito Immagina fare un disco con gli algoritmi per essere il disco più venduto dell'anno e floppare così ghgh -

Ultime Notizie dalla rete : Algoritmi per Facebook controllerà se i propri algoritmi sono razzisti Agenzia ANSA Intelligenza artificiale e giustizia

Il volume coniuga l’analisi normativa e l’analisi funzionale della trasformazione indotta dalla tecnologia, verificando la possibilità che la giustizia sia amministrata con l’ausilio di dispositivi co ...

Investire online con il trading automatico: Bitcoin Era

I robot di trading automatico rappresentano uno strumento utile per coloro che desiderano cimentarsi negli investimenti finanziari anche senza avere particolari competenze nel settore. Non tutti i rob ...

Il volume coniuga l’analisi normativa e l’analisi funzionale della trasformazione indotta dalla tecnologia, verificando la possibilità che la giustizia sia amministrata con l’ausilio di dispositivi co ...I robot di trading automatico rappresentano uno strumento utile per coloro che desiderano cimentarsi negli investimenti finanziari anche senza avere particolari competenze nel settore. Non tutti i rob ...