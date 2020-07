Superbonus 110%: detrazione, congruità e portale unico, le ultime novità (Di giovedì 23 luglio 2020) Le novità sul Superbonus al 110% sono all’ordine del giorno, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che in settimana sarà pubblicata un guida e una circolare con tutte le indicazioni per accedere al bonus casa 110% che prevede interventi trainanti che migliorano l’efficientamento energetico dell’edificio e la messa in sicurezza statica. Il Superbonus al 110% prevede la possibilità di cessione del credito a soggetti terzi, sconto in fattura e detrazione fiscale, tutto a carico del Fisco. Superbonus 110%: i chiarimenti dell’AdE Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha affermato che la comunicazione inerente alle spese sostenute per gli interventi effettuati delle singole ... Leggi su notizieora

