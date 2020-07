Rosa Perrotta lato B nel perizoma, stretta a Pietro Tartaglione: «Non ti vergogni? Una mamma…» (Di giovedì 23 luglio 2020) Pietro Tartaglione nel mirino degli hater per aver pubblicato uno scatto particolare. L’ex corteggiatore di ‘Uomini e donne’ ha postato una foto della sua dolce metà in costume. A far infuriare i follower, non soltanto i soliti leoni da tastiera, il fatto che Rosa Perrotta, influencer e modella campana assai seguita, sia ritratta di schiena col lato B in mostra. L’abbraccio pieno di tenerezza ‘scompare’ al cospetto del fondoschiena tornito nel tanga e tutto questo ha irritato i follower: «L’obiettivo della foto: “Mostrare il lato b della fidanzata”, per carità sarà anche bello, ma almeno risparmia la cit. love e cose varie», è uno dei tanti commenti in calce al ritratto. E non si tratta di una ... Leggi su urbanpost

Rosa Perrotta, ecco i semplicissimi esercizi utilissimi per tornare in forma subito dopo il parto: i risultati sono più che assicurati. Come tornare in forma dopo il parto come Rosa Perrotta.

Attraverso una serie di Ig Stories, Rosa Perrotta ha raccontato di una delle giornate più belle della sua vita: la rivelazione dell'ex tronista. Da quando è ultimato il suo percorso a Uomini e Donne,

