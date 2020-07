Rapine e furti a Trastevere, scoperta baby gang: tra loro anche una ragazzina (Di giovedì 23 luglio 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nei confronti di tre soggetti, a conclusione di attività d’indagine avviata a seguito dei recenti reati contro il patrimonio e la persona occorsi nel quartiere. In particolare, le indagini hanno consentito di individuare 3 minori romani, residenti in Città e nell’hinterland, due ragazzi ed una ragazza, che nel mese di giugno si sono resi responsabili di due Rapine aggravate, un furto con strappo e una tentata rapina aggravata in concorso, in danno di alcuni minorenni o addirittura maggiorenni, frequentatori del quartiere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

SkyTG24 : #Roma, furti e rapine a Trastevere: indagati tre minorenni - BinaryOptionEU : #Roma, furti e rapine a #Trastevere: presa baby gang - CorriereCitta : Rapine e furti a Trastevere, scoperta baby gang: tra loro anche una ragazzina - ZPeppem : RT @Adnkronos: #Roma, furti e rapine a #Trastevere: presa baby gang - Adnkronos : #Roma, furti e rapine a #Trastevere: presa baby gang -