Non ci pensa solo lui (Di giovedì 23 luglio 2020) È finita la festa. Degli applausi tributati a Giuseppe Conte dalla sua maggioranza per l’accordo strappato sul Recovery fund si sente solo l’eco. Partito democratico, Italia viva e Movimento 5 stelle non ci stanno a lasciare nelle mani del premier le decisioni sul come e quanto spendere gli oltre 200 miliardi che arriveranno da Bruxelles. E le rassicurazioni filtrate da Palazzo Chigi su una cabina di regia politica che farà le scelte e su una task force formata da uomini dei ministeri e senza alcun ruolo decisionale non sono bastate.A sera rompe gli indugi anche Roberto Fico: “Il Parlamento è la prima task force degli italiani, avrà un ruolo centrale indirizzando il governo sulle priorità e sugli strumenti per raggiungerle. Alla Camera si può istituire una Commissione speciale Recovery”. È un ... Leggi su huffingtonpost

Conte ha osservato il suo predecessore, lo sguardo non tradiva alcuna reazione. Se pensava che la cosa fosse finita lì, ha fatto una valutazione errata. E’ un accerchiamento. Il premier non se lo ...

