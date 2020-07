Napoli-Osimhen, è praticamente fatta: visite mediche la prossima settimana (Di giovedì 23 luglio 2020) Mai la SSC Napoli aveva osato così tanto per acquistare un nuovo calciatore e mai Aurelio De Laurentiis era stato così disponibile ad accontentare un suo allenatore per migliorare la squadra. In casa azzurra qualcosa sembra essere cambiato con l’arrivo di Gennaro Gattuso, il quale ha subito vinto un trofeo. Secondo i maggiori quotidiani italiani ed esteri, per il … L'articolo Napoli-Osimhen, è praticamente fatta: visite mediche la prossima settimana Leggi su dailynews24

