MotoGp, Marquez è arrivato a Jerez per correre il GP di Andalusia: le prime immagini dal circuito [GALLERY] (Di giovedì 23 luglio 2020) Manca solo il parere della Commissione Medica, dopodiché Marc Marquez potrà salire in sella alla sua Honda per il week-end del Gran Premio di Andalusia. Un qualcosa di pazzesco, che potrebbe materializzarsi nel caso in cui il dottor Charte dovesse dare il suo via libera. Solo due giorni fa lo spagnolo è stato operato all’omero del braccio destro per la frattura totale dell’osso, oggi il campione del mondo è di nuovo sul circuito spagnolo per provare un recupero che avrebbe del sensazionale. Marquez è arrivato oggi con un tutore al braccio e tanta voglia di correre, nella GALLERY le immagini del suo arrivo…L'articolo MotoGp, Marquez è ... Leggi su sportfair

