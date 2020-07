Matteo Salvini a Lampedusa: “I focolai di coronavirus colpa dei migranti” (Di giovedì 23 luglio 2020) Matteo Salvini in visita a Lampedusa dichiara ad Andkronos: “Gli ultimi focolai di coronavirus grazie a questa gente”. Matteo Salvini si trova in visita a Lampedusa a pochi giorni di distanza dalla visita della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Ad attenderlo c’era un gruppo di simpatizzanti della Lega con dei cartelli. Durante un intervista ad Adnkronos il senatore ha rilasciato alcune dichiarazioni molto pesanti. Secondo il leader della Lega infatti la responsabilità dei nuovi focolai di coronavirus sarebbe dei migranti sbarcati sull’isola. Qualche giorno fa 36 migranti sono risultati positivi al coronavirus in un centro di accoglienza in Basilicata. ... Leggi su bloglive

