La regressione tattica del Napoli (ma col Barcellona non ci sarà da comandare) (Di giovedì 23 luglio 2020) Una partita estrema Parma-Napoli deve essere considerata come una partita estrema. Non tanto e non solo per il calendario, per le – conseguenti – condizioni atmosferiche in cui si è disputata, per lo stato di forma dei giocatori. È pure un discorso di assetto tattico, anzi di assetti: da una parte c’era il Parma, la squadra in Serie A con l’approccio difensivo più conservativo, più esasperato, ancora più conservativo ed esasperato di quello dell’Udinese; dall’altra c’era il Napoli di Gattuso, ovvero la squadra che fa più possesso palla nel campionato italiano, per di più privata delle due prime punte presenti in rosa – in realtà ci sarebbe anche Llorente, ma lo spagnolo è stato completamente cancellato dal progetto. Difficile immaginare uno ... Leggi su ilnapolista

napolista : La regressione tattica del Napoli (ma col Barcellona non ci sarà da comandare) Contro squadre come il Parma, non ha… -

Ultime Notizie dalla rete : regressione tattica La regressione tattica del Napoli (ma col Barcellona non ci sarà da comandare) ilnapolista