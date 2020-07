Johnny Depp, Amber Heard svela: "Spinse Kate Moss dalle scale, voleva fare lo stesso con mia sorella" (Di giovedì 23 luglio 2020) L'ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard ha raccontato in tribunale di quando l'attore tentò di spingere sua sorella giù dalle scale: 'Ricordai che lo aveva già fatto con Kate Moss, la sua ex fidanzata' Anche la sorella di Amber Heard vittima di Johnny Depp: l'ex moglie dell'attore ha raccontato in tribunale di quella volta che la star dei Pirati dei Caraibi tentò di spingere giù dalle scale sua sorella, come aveva fatto con Kate Moss, ma riuscì a fermarlo con un pugno. Amber Heard è stata ... Leggi su movieplayer

stanzaselvaggia : Se hai avuto una relazione tossica, nulla di quello che stai leggendo su Johnny Depp e Amber Heard riuscirà a stupirti. - sveetalker : sinceramente puoi essere pure johnny depp ma se mangi seduto sul cesso mi fai schifo e non poco quindi anche meno c… - melizzi_giulia : RT @bIacksIupin: comunque incredibile: johnny depp al processo continua a dimostrare di essere stato vittima della moglie e nessuno ne parl… - CameruccioErica : @doramengoni Ma ce anche Johnny Depp che dovrebbe esserci ?? - martinss_b : RT @aronvstyles: domani qui a Lecce ci sarà la sfilata di Dior e ci saranno bella hadid, johnny depp, charlize theron a dieci minuti da cas… -